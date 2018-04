Voorzitter RvC vliegveld Eelde plotseling overleden: 'Wij zullen zijn kennis en bevlogenheid missen'

SCHEEMDA/EELDE - Groningen Airport Eelde-directeur Marco van de Kreeke heeft met verslagenheid gereageerd op het plotseling overlijden van de 54-jarige Pieter Smit. Hij was onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van het vliegveld en burgemeester van de gemeente Oldambt.

Smit overleed vanmiddag aan een hartstilstand in zijn woonplaats Scheemda. "Met ongeloof en verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van de voorzitter van onze Raad van Commissarissen, Pieter Smit. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en naaste familie", aldus Van de Kreeke in een schriftelijke reactie Smit was sinds 1 oktober 2016 voorzitter van de Raad van Commissarissen. "Wij kennen Pieter als een zeer gerespecteerde en betrokken voorzitter, maar bovenal als een warm mens die partijen met elkaar in verbinding bracht. Wij zullen zijn kennis en bevlogenheid missen."Berichtgeving over het overlijden van Smit kunt u vinden op de website van RTV Noord