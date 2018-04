Oranje Leeuwinnen winnen zonder Miedema van Ierland

VOETBAL - Vivianne Miedema en haar teamgenoten van Oranje hebben een belangrijke stap gezet op weg naar deelname aan het wereldkampioenschap van volgend jaar in Frankrijk.

In het Tallaght Stadium in Dublin was de regerend Europees kampioen met 2-0 te sterk voor medekoploper Ierland, dat in november in Nijmegen nog knap overeind bleef tegen Oranje (0-0). Lineth Beerensteyn en Sherida Spitse zorgden voor de doelpunten tegen Ierland.Miedema bleef de gehele wedstrijd op de bank, omdat ze niet helemaal fit was. De topscorer van Oranje tijdens het EK afgelopen zomer maakte vorige week vrijdag tegen Noord-Ierland (7-0) nog haar vijftigste treffer voor de nationale ploeg.Met dertien punten uit vijf duels, en een doelsaldo van 15-0, gaat Nederland nu alleen aan kop in groep 3. Ierland heeft na vijf wedstrijden tien punten. Oranje vervolgt de kwalificatiereeks op 8 juni met een uitwedstrijd tegen Noord-Ierland. Daarna volgen nog ontmoetingen met Slowakije (thuis op 12 juni) en Noorwegen (uit op 4 september). Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich rechtstreeks voor het WK.