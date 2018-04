Deel dit artikel:











Problemen op het spoor tussen Assen en Groningen zijn voorbij Er rijden geen treinen tussen Assen en Groningen (foto: Greetje Schouten)

ASSEN - De treinen tussen Assen en Groningen rijden weer.

Een seinstoring legde het treinverkeer vanmorgen plat. De NS zette daarom tijdelijk bussen in.



De storing was ontstaan in Groningen en begon rond half zeven. Zo'n drie uur later waren de problemen opgelost.