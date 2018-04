Deel dit artikel:











Metalband Altar pakt gitaren weer op voor muziekfestival Pitfest Archieffoto van Pitfest in 2017 (foto: Pitfest/Rolf Venema) Archieffoto van Pitfest in 2017 (foto: Pitfest/Rolf Venema)

ERICA - De muzikanten van de controversiële metalband Altar stoffen hun instrumenten af. En wel voor een reünie tijdens Pitfest in Erica op 28 april.

Maik Reuvers zit in de organisatie van het metal-, punk- en hardcorefestival, en is erg in zijn nopjes met het binnenhalen van de bandleden uit Coevorden en Hardenberg. Altar trad in 2002 voor het laatst op.



"Voor de eerste editie van Pitfest in 2016 probeerden we ze ook in de line-up te krijgen. Toen waren ze het er nog niet helemaal over eens. Nu is het dus wel gelukt en daar ben ik enorm blij mee."



Kruistocht tegen geloof

Reuvers noemt Altar een cultband, die in de jaren negentig, de gloriedagen van de metal, op veel podia was te vinden. Met hun muziek en vooral hun teksten maakten de bandleden niet met iedereen vrienden. Zeker niet in de religieuze hoek. "Altar maakte zich bijzonder met een kruistocht tegen het geloof. Hierdoor werden ze controversieel. Neem hun allereerste demo: 'God created Satan to blame for his mistakes.'"



Of de hereniging eenmalig is, weet Reuvers niet. "Maar ik heb in de wandelgangen gehoord dat als dit optreden aanslaat, ze hierna misschien nog een aantal gaan doen."



Nog 'boos' genoeg

Inmiddels zijn de muzikanten ruim in de veertig, maar liefhebbers hoeven volgens Reuvers niet bang te zijn dat de muzikanten hun wilde haren zijn verloren. "Ze zouden geen reünie doen als ze niet 'boos' genoeg zouden zijn om nog een keer flink van leer te trekken tegen alles en iedereen."



Pitfest vindt plaats op vrijdag 27 april en zaterdag 28 april. De kaartverkoop van de tweede dag loopt vooral erg goed. "Ik denk dat dat vooral door deze reünie komt. Vooral mensen die vroeger al in deze scene zaten, willen dit denk ik graag zien."