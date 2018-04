OM vervolgt schietende politieagente voor poging doodslag

GRONINGEN - Het Openbaar Ministerie gaat een politieagente van het korps Noord-Nederland vervolgen voor poging tot doodslag.

De 40-jarige vrouw opende in april vorig jaar het vuur op een onschuldige scooterrijder, meldt RTV Noord Het incident gebeurde tijdens een zoektocht naar een verdachte van huiselijk geweld in Hoogkerk. Agenten, waaronder de 40-jarige vrouw, zagen iemand rijden die voldeed aan het signalement. Wat er precies gebeurde, is niet duidelijk. Maar de agente trok haar wapen en loste enkele schoten.Later bleek dat de man niets met de zaak te maken te heeft. Hij raakte overigens niet gewond door de schoten.Volgens het Openbaar Ministerie heeft de agente zich niet aan de regels gehouden voor het gebruik van het dienstwapen. De vrouw is nog wel in dienst bij het politiekorps Noord-Nederland. Wanneer de rechtszaak is, is nog onbekend.