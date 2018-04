Twee motoren gestolen vanaf camping in Witten

WITTEN - Het motorseizoen is weer begonnen en dat ontgaat ook de dieven niet.

Vanaf de camping aan de Witterzomer in Witten zijn twee motoren gestolen. De diefstal was zondag- op maandagnacht, meldt de politie Beide voertuigen stonden op een aanhanger, die werd ook meegenomen door de boeven. De aanhanger is later wel teruggevonden in de omgeving van de Baggelhuizerplas. De dieven zijn nog spoorloos.