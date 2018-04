Deel dit artikel:











Goocheltalent uit Meppel misschien wel de beste van Nederland Camiel Hemminga met zijn voorbeeld Hans Klok (foto: Camiel Hemminga)

MEPPEL - Hij is nog maar 16 jaar en gaat nu al als de nieuwe Hans Klok door het leven. Goochelaar Camiel Hemminga uit Meppel geldt als een grote belofte in illusieland.

Komende zondag doet Camiel voor het eerst mee aan het NK goochelen in Meppel.



"Het is heel spannend. Want normaal word ik geboekt en dan sta ik niet voor een jury", vertelt Camiel. "Nu sta ik voor een 7-koppige jury die mij gaat beoordelen."



Voorbereiding

Het kampioenschap vergt een grondige voorbereiding. "Ik ben ongelofelijk druk bezig om alles voor te bereiden. Iedereen heeft iets heel leuks in petto. Het gaat er echt om dat je je act heel goed doet en de jury zo goed mogelijk verbaast. Het is best wel een serieuze aangelegenheid."



Veel tijd

Bovendien kost een hobby als goochelen heel veel tijd. Het is een serieuze aangelegenheid. Camiel: "Je moet je trucs goed oefenen en in de vingers hebben. Daarna kun je pas goed letten op je presentatie. Maar die is eigenlijk wel 75 procent van je truc, dat is wat telt. Er gaat veel tijd in zitten om al die handelingen goed te kunnen en het vervolgens goed te kunnen presenteren."



Komende zondag weten we of Camiel zich Nederlands Kampioen goochelen mag noemen.