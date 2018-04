Stelling: Ik kan niet zonder Facebook

ASSEN - Onder meer Arjen Lubach roept Facebookgebruikers op om hun account op te zeggen, nadat bekend werd dat het sociale medium gegevens van klanten lekt.

Mark Zuckerberg, baas van Facebook, is door het stof gegaan en heeft zijn excuses aangeboden. Toch keren sommigen Facebook definitief de rug toe door het nieuws.Een principieel besluit, dat wel tot gevolg heeft dat de sociale contacten via dit medium worden doorgesneden. Daarmee nemen deze mensen naast updates van vrienden, ook afscheid van automatische nieuwsupdates en leuke filmpjes die op Facebook geplaatst worden.Hoe is jouw relatie met Facebook? Ben je er erg aan gehecht of zou je het zonder problemen vaarwel kunnen zeggen?