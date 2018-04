Deel dit artikel:











Veel paarden en handel op 'Kleintje Zuidlaardermarkt' De voorjaarsmarkt in Zuidlaren heeft er mooi weer bij (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe) De voorjaarsmarkt in Zuidlaren heeft er mooi weer bij (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - 'Kleintje Zuidlaardermarkt' wordt het wel genoemd. Vandaag is het de beurt aan het kleine zusje van de grote najaarsmarkt in Zuidlaren. En de voorjaarseditie van de Zuidlaardermarkt is populair.

"Ik zie veel pony's en het trekt al veel mensen. Meer dan voorgaande jaren. Er is ook een flinke aanvoer, met zo'n driehonderd paarden", zegt een trotse burgemeester Marcel Thijsen. "En ik zie ook veel handel."



Laat op gang

Het zag er niet meteen goed uit vanmorgen. "Het kwam veel later op gang dan bijvoorbeeld de najaarsmarkt. Ik begreep dat er twaalf paarden waren om kwart over zes. Dan ben je even bezorgd of het wat gaat worden. Maar het is dus wel wat geworden", aldus de burgemeester.



Dierenwelzijn

De laatste jaren is er veel te doen om het dierenwelzijn op paardenmarkten. Maar daarmee zit het volgens Thijsen wel goed. Elk dier wordt bij binnenkomst nagekeken door een dierenarts.



"Dit is veel kleinschaliger dan de najaarsmarkt, ook al hoort het bij de vijf grootste paardenmarkten van ons land. Maar dit is minder in de publiciteit, alles concentreert zich op de Zuidlaardermarkt in oktober. Maar ook hier is het dierenwelzijn goed in orde. Er staat water, er is hooi en er zijn dierenartsen. Dus ik denk dat we het goed onder controle hebben."