Deel dit artikel:











Eis: werkstraf voor steken met glas in Roden De rechtbank in Assen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Een 22-jarige man uit Haarlem moet een werkstraf van 120 uur krijgen voor een zware mishandeling in een kroeg in Roden, vindt het Openbaar Ministerie.

De man zou tijdens het stappen in februari 2015 een medestapper met een gebroken glas in het gezicht hebben gesneden.



Ruzie

De Haarlemmer botste die avond op een 22-jarige man uit Roden. Beiden kregen vervolgens ruzie. De stapper uit Roden deelde forse tikken uit. De man uit Haarlem gaf toe dat hij op dat moment zijn bierglas stuk sloeg.



Omstanders zeiden dat de Haarlemmer uithaalde. Niemand zag daarbij een stuk glas in zijn hand. Zijn tegenstander holde daarna hevig bloedend naar het toilet. De wang van de man was doorboord. Een getuige zei dat de Haarlemmer op dat moment een stuk glas op de grond gooide.



De ruzie ging buiten de kroeg verder, waarbij de man uit Roden hulp kreeg van zijn vrienden. Die kregen eerder al werkstraffen tot dertig uur opgelegd. De 22-jarige man uit Roden werd in december veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van veertig uur.



Advocaat wil vrijspraak

De advocaat van de Haarlemmer vroeg vrijspraak. Volgens hem valt het niet te bewijzen dat zijn cliënt daadwerkelijk heeft gestoken. De officier eiste ook een schadevergoeding van 1.000 euro voor het slachtoffer.



De rechter doet 25 april uitspraak.