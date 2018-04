Gedupeerde Franke over schadenieuws: Een doorbraak, maar het blijft spannend

ZUIDLAREN - Opluchting bij gedupeerden nu bekend is gemaakt dat inwoners van Emmen en Zuidlaren hun schade vergoed krijgen. John Franke is een van hen. Al is hij voorzichtig met zijn enthousiasme.

Het huis van Franke liep flinke scheuren op tijdens de aardbeving in 2016 in Zuidlaren. Toch kwam hij niet in aanmerking voor een schadevergoeding. Maar daar kwam gisteren dus verandering in."Dit is erg mooi nieuws, maar ik hou wel een slag om de arm", zegt Franke. "Dat heb ik wel geleerd van de afgelopen jaren. Maar het ziet er positief uit. Nu is het afwachten met wat voor voorstel de NAM komt bij de bewoners."Er wordt gesproken van een 'snelle en ruimhartige' schadevergoeding. Die kan oplopen tot 25.000 euro. "De schade van huizen moet dus nog wel bepaald worden. Wat dat betreft zie ik nog wel beren op de weg", klinkt het met enige scepsis. "Ik ben benieuwd hoe dat protocol wordt afgewikkeld.Iedereen die een schadeclaim heeft ingediend, krijgt voor 1 juli een bod te horen. "Als je dat afwijst moet je alsnog naar de arbiter en kom je in een heel proces terecht. Daardoor kan het zijn dat de uitkomst zelfs lager wordt", zegt Franke. "Het is een mooie doorbraak, maar het blijft spannend."