Komt er een Drentse bollenbank voor wilde narcissen?

ASSEN - Komt er een bollenbank voor wilde narcissen in Drenthe? Als het aan Landschapsbeheer Drenthe ligt wel.

De stichting is bezig met een reddingsplan voor de wilde narcissen in Drenthe. Als de narcissen weggehaald moeten worden kunnen de bollen opgeslagen worden in die bollenbank. Daarnaast wil Het Drents Landschap narcissen weer uitplanten in de beekdalen.Wilde narcissen kwamen vroeger op uitgebreide schaal voor in de beekdalen. Het beekdal van de Drentsche Aa, het Schoonebeker Diep en de Ruiner Aa moeten in het voorjaar geel gezien hebben van de wilde narcissen.Tegenwoordig is de soort in het wild bijna uitgestorven, maar de bloemen groeien nog wel op veel plaatsen in boerentuinen. De soort werd van oudsher uitgestoken en als sierplant meegenomen, net als bijvoorbeeld de stengelloze sleutelbloem en de roggelelie.Maar ook in boerentuinen zie je steeds minder wilde narcissen: veel boerderijen zijn of worden omgebouwd tot woonhuis, en dan wordt de tuin ook vaak gesaneerd. De wilde narcissen worden dan vaak vervangen door grotere, gekweekte soorten.Landschapsbeheer Drenthe en de provincie willen nu een bollenbank oprichten. Als iemand zijn tuin wil saneren, kunnen de bollen van de wilde narcis uitgegraven worden. Daarna worden de bollen bewaard in de bollenbank tot zich een geschikte groeiplaats voordoet.Ondertussen is Het Drentse Landschap in het dal van het Oude Diep bij Wijster bezig met een herintroductie. Een aantal jaar geleden zijn daar enkele honderden bollen geplant van de wilde narcis en die doen het goed.Nu groeien er zo veel narcissen dat wordt gekeken om ze ook op andere plekken uit te planten.