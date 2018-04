Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 11 april In de nieuwsminuut van vandaag onder meer aandacht voor de kleine Zuidlaardermarkt (foto: RTV Drenthe / Frits Emmelkamp)

Blij, maar ook afwachtend. Dat is de eerste reactie van gedupeerde John Franke op het nieuws over de verplichte vergoeding van aardbevingsschade door de NAM. Verder in het nieuws in een minuut: hoe kom je van je Facebook af, en de kleine Zuidlaardermarkt is de eerste paardenmarkt van dit jaar.