Van wie zijn deze sieraden? [update]

EMMEN - In Emmen heeft iemand een sieradenkistje gevonden in een vijver langs de Borgerbrink.

De politie vermoedt dat het sieradenkistje is buitgemaakt bij een inbraak. In het kistje zaten nog verschillende sieraden. De politie heeft foto's op Facebook geplaatst in de hoop de eigenaar te vinden.De eigenaar van het sieradenkistje is inmiddels gevonden, meldt de politie.