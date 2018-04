Celstraf van drie maanden voor drugs dealen in Emmen

Deel dit artikel:











De man dealde onder meer in cocaïne (foto: pixabay.com)

ASSEN - Een 28-jarige man uit Rotterdam moet voor het dealen van drugs in Emmen drie maanden de cel in.

Daarna hangt hem een voorwaardelijke celstraf van drie maanden boven het hoofd.



De man kreeg de straf voor het dealen van cocaïne en heroïne vanuit een woning aan de Orvelterbrink in Emmen. Dit gebeurde in de maanden februari en maart van vorig jaar.



De woning was van een 64-jarige Emmenaar. Die kreeg voor zijn rol een celstraf van een maand voorwaardelijk opgelegd. De man is psychisch minder stabiel en moet zich laten begeleiden.



Tip

De agenten stapten vorig jaar op 30 maart de woning binnen, omdat zij waren getipt over wapens in dat huis. Ze vonden een semi-automatisch pistool en ook 47 gram harddrugs.



De Emmenaar reageerde opstandig tijdens de huiszoeking. Het beledigen van de agenten vond de rechter in zijn geval eveneens bewezen.



De straf van de Emmenaar viel lager uit, omdat de rechter meer rekening hield met de psychische gesteldheid van de man.