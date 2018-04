Deel dit artikel:











Lange wachtlijsten bij GGZ Drenthe door personeelstekort GGZ Drenthe heeft last van een personeelstekort (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een tekort aan goed personeel is de oorzaak van de wachtlijsten bij de psychische hulp van GGZ Drenthe.

Dat zegt directeur Bert Hogeboom van de hulpinstantie. "Het is niet zo dat mensen altijd binnen een week of twee weken bij ons terechtkunnen, terwijl we dat wel graag zouden willen."



"Het grootste probleem is een tekort aan behandelaren. We hebben vooral regiebehandelaren nodig. Dat zijn bijvoorbeeld psychiaters, klinisch psychologen, gz-psychologen en verpleegkundig specialisten. Daar hebben we te weinig van", zegt Hogeboom.



Meer aanbieders

Het tekort aan personeel is volgens Hogeboom ontstaan doordat er steeds meer aanbieders van psychologische hulp zijn. Die richten zich op de lichtere psychische zorg en werken binnen kantooruren. Voor behandelaren is het mogelijk interessanter om daar te werken, omdat ook de lonen op een gelijk niveau zijn, stelt Hogeboom.



Extra belasting

"Mensen kunnen bij een eenvoudige zorgpraktijk hetzelfde verdienen als bij ons", vertelt Hogeboom. "Als GGZ zijn we bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor crisiszorg en dus doen onze mensen ook mee met de crisisdiensten. Dat is ook nodig, anders kun je niet op elk moment zorg leveren. Toch ervaren ze dat weleens als een extra belasting en dus gaan ze naar een organisatie waar ze van negen tot half zes kunnen werken."