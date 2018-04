Herinneringsbord bij Siepelveen om vliegtuigcrash: 'Bijzondere plek'

NIEUW-WEERDINGE - In het Siepelveen, vlakbij Nieuw-Weerdinge, stortte in de nacht van 22 op 23 mei 1944 een Engelse bommenwerper neer.

Ter nagedachtenis aan deze dodelijke vliegtuigcrash is vanochtend een bord onthuld, vlakbij de plek waar de Lancaster vanuit Engeland neer stortte.Het bord is onderdeel van het project Lost Wings, waarmee informatieborden op negentien locaties waar oorlogsvliegtuigen zijn gecrasht geplaatst worden. In Zwartemeer werd vorig jaar het eerste bord onthuld.Stichting Historisch Nieuw-Weerdinge is drie jaar bezig geweest om het bord te krijgen. "Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle borden een fietsroute worden", zegt Henk de Vries.Geert Supér woonde als kind 600 meter van de plek bij Nieuw-Weerdinge waar het vliegtuig 's nachts brandend neer stortte. "We sliepen boven en moesten allemaal beneden komen", vertelt hij. "Ik was vier jaar. En mijn ouders zeiden later: Dat kan jij je helemaal niet herinneren. Maar dat is wel zo. Het was een ontzettend kabaal."De volgende dag liepen er allemaal mensen om het vliegtuigwrak heen, kan Supér zich herinneren. "En mijn broer had glas gepakt. Want dat was heel dik en dan kon hij met de zon een vuurtje maken. Maar de politie kwam bij de deur en hij moest het weer inleveren. Want dat mocht niet."Bij de crash in Siepelveen kwamen drie van de zeven bemanningsleden om het leven. De overige vier werden gevangen genomen. De drie omgekomen bemanningsleden liggen begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats in Nieuw-Dordrecht."Ik kom hier nog heel vaak met mijn vrouw langs", zegt Supér, die in Emmer-Compascuum woont. "Op de fiets. Hier drinken we dan altijd een kopje koffie. Toch wel een speciale plek."