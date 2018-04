RvS stemt toe: omstreden hypermarkt in Steenwijk komt er

STEENWIJK - De Raad van State heeft vandaag toestemming gegeven voor de bouw van de zeer omstreden hypermarkt op bedrijventerrein Eeserwold bij Steenwijk. De Raad wees alle bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning af en daarmee is die vergunning definitief goedgekeurd.

Het is daarom een zware slag voor de winkeliers in Steenwijk, die massaal bezwaar maakten uit angst voor verlies van hun broodwinning, meldt RTV Oost . Een exploitant voor de hypermarkt is blijkbaar nog niet in beeld, maar vergunninghouder Focus Retail heeft wel alle vereiste papieren binnen.De hypermarkt moet voor minstens 51% bestaan uit een enorme supermarkt. Het andere deel kan als warenhuis worden ingericht.De advocaten van de ondernemers uit Steenwijk stelden dat de vergunning onduidelijk is. De exploitant van de hypermarkt mag in het supermarktgedeelte ook niet-levensmiddelen verkopen. En dat kunnen dus spullen zijn die ook in een warenhuis te koop zijn, zoals pannen, schalen en bestek.Daarmee wordt volgens de advocaten het warenhuisgedeelte van de hypermarkt veel groter dan toegestaan. Volgens de Raad is dat niet te voorkomen, omdat het geldende bestemmingsplan toelaat dat naast levensmiddelen ook andere artikelen verkocht worden in de supermarkt.Als blijkt dat het supermarktgedeelte echt kleiner is dan het warenhuisgedeelte, dan kan de gemeente Steenwijkerland daartegen optreden, oordeelt de Raad.