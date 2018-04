Deel dit artikel:











Peuter (1) overleden na val in sloot Assen Hulpdiensten in de wijk Kloosterveen afgelopen zaterdag (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Het peutertje dat afgelopen weekend in het water viel in Assen is overleden.





Het kind is daarna met spoed naar een ziekenhuis gebracht, maar overleed later alsnog aan zijn verwondingen. Dat meldt de politie. Het jongetje van 1 jaar oud belandde zaterdag op een onbewaakt moment in een sloot in de wijk Kloosterveen.Het kind is daarna met spoed naar een ziekenhuis gebracht, maar overleed later alsnog aan zijn verwondingen.