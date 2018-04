Man aangehouden en vrijgelaten die café in Emmen op stelten zette

EMMEN - De politie heeft zaterdagochtend een 30-jarige man opgepakt die verdacht wordt van mishandeling en bedreiging in een café aan de Stationsstraat in Emmen.

Dat gebeurde op 25 maart. De man is gehoord en is maandag weer vrijgelaten. Volgens de politie is het nu aan het Openbaar Ministerie om te bepalen wat er met de man gaat gebeuren.De dader sloeg iemand iemand in een café, vanwege een ruzie om een meisje en liet vervolgens zijn wapen zien. De politie werd gewaarschuwd, waarna de Groninger er met een auto vandoor ging. De agenten losten waarschuwingsschoten. Maar het mocht niet baten: de dader ontsnapte.Het onderzoek is nog gaande.