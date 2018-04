Acht jaar geëist tegen brein achter gewelddadige overval op bejaarde man

NES - Tegen een 32-jarige man uit Emmen is acht jaar cel geëist voor een gewelddadige woningoverval in Nes, bij Heerenveen.

Een andere verdachte, een 40-jarige man uit Joegoslavië, hoorde zeven jaar cel tegen zich eisen.In juni 2016 pleegden de twee een overval op een 73-jarige man. Het slachtoffer werd vastgebonden en zwaar mishandeld. Hij hield gebroken ribben en een kapotte neus aan de mishandeling over. Volgens het OM is de man zo zwaar mishandeld, dat hij had kunnen overlijden.De 32-jarige Emmenaar wordt gezien als het brein achter de overval. Bij de overval maakten de verdachten vooral antieke spullen buit, waaronder sieraden en zilveren bestek.Volgens het OM zijn er nog drie anderen betrokken bij de overval. Tegen twee andere verdachten uit Klazienaveen en Duitsland is honderd uur werkstraf geëist. Zij zouden hoofdverdachten hebben geholpen met het vervoeren van de spullen die waren buitgemaakt bij de overval.Een vijfde verdachte, een 35-jarige man uit Servië, wordt ervan verdacht dat hij ook bij de woningoverval betrokken was. Er is DNA van de man aangetroffen op een sok waarmee is geprobeerd het slachtoffer te verwurgen.De man is in Servië verhoord maar beroept zich op zijn zwijgrecht. Hij wordt niet aan Nederland overgeleverd. Daarom wordt nu gekeken of hij in Servië kan worden vervolgd.