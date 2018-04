Spreekuurrechter moet landelijk vervolg krijgen

ASSEN - De proef van de rechtbank Noord-Nederland met een zogeheten spreekuurrechter moet een landelijk vervolg krijgen.

De spreekuurrechter behandelde 55 geschillen in anderhalf jaar tijd, waarvan het merendeel is geschikt. Zaken die bij de spreekuurrechter aan bod komen, zijn zogeheten burgerlijke geschillen. "Dan kun je bijvoorbeeld denken aan burenruzies, maar ook aan zaken tussen burgers en bedrijven. Zo'n 60 procent van de geschillen waar burgers mee te maken krijgen vallen hieronder", liet initiatiefnemer en rechter Ton Lennaerts eerder weten.De rechtbank spreekt nu van een succesvol experiment. "Het concept spreekt aan, er is sprake van maatschappelijk effectieve rechtspraak. Doorontwikkeling is wel noodzakelijk."De proef met de spreekuurrechter is in oktober 2016 gestart met als doel om te experimenten met een toegankelijk, snelle en laagdrempelige vorm van contact met de rechter. "Kenmerkend is de mondelinge behandeling zonder voorafgaande uitwisseling van processtukken, waardoor een zaak niet bij aanvang is 'gejuridiseerd'", aldus de rechtbank.Vooral snelheid van behandeling en de lagere kosten waren succesvol. Of dat ook zo zou werken als er een minder controleerbare toestroom is, is de vraag. Dat zou volgens de rechtbank verder moeten worden uitgezocht bij experimenten op grotere schaal.