Penisbloem komt uit zijn schulp in Wildlands

EMMEN - De bijzondere penisbloem staat voor het eerst sinds de opening van Wildlands Adventure Zoo in Emmen in bloei.

De officiële naam van de plant is de amorphophallus paeoniifolius en is het kleine broertje van de amorphophallus titanum, de stinkbloem die bekend staat als de grootste bloem ter wereld.De penisbloem werd ruim drie jaar geleden geplant door Bert Roddenhof, de hovenier van het park. Hij hoopte dat de bloem rond de opening in 2016 zou bloeien. "Maar dat duurde echter nog twee jaar. Sinds deze week is de bloem in het beginstadium van de bloei. De bloei zelf is maar eens per jaar en duurt één tot twee dagen", aldus het park. De geur die dan vrijkomt is te vergelijken met rottend vlees.De penisplant komt voor in Zuidoost-Azië en is een knolplant met een donkerpaarse bloeiwijze. De plant in Emmen groeit in de tropische kas van Jungola en is voor bezoekers te zien. Op dit moment is de bloem ongeveer 35 cm hoog.