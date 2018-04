Ohne Grenzen over duurzaamheid: 'Als de windmolens er staan, hoor je de mensen niet meer'

ASSEN - In Ohne Grenzen - Zonder Grenzen staat vandaag het thema duurzaamheid centraal.

In Drenthe is er veel verzet tegen de komst van windmolens. Hoe zit dat in Duitsland? Presentator Wolter Klok bezoekt het windpark Holtriem, op zo'n twee uur rijden van Assen."Zo af en toe zijn er demonstraties tegen windenergie. Maar dat wordt al wat minder. En als ze er staan, hoor je de mensen vaak niet meer", vertelt Mirko Freese, die rondleidingen geeft in een van de windmolens op het windpark.Nederland kan nog wat leren van de oosterburen, want daar lopen ze voorop als het gaat om duurzame energie. 33 Procent van de verbruikte windenergie in Duitsland komt uit duurzame bronnen, in Nederland is dat 'slechts' 14 procent. Ohne Grenzen over duurzaamheid is vanavond vanaf 17.30 uur te zien op TV Drenthe en wordt de hele avond herhaald. Het programma is een samenwerking met de Duitse omroep Ev1.tv.