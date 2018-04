Drenthe heeft een primeur: melkveehouders worden beloond voor duurzaamheid

BEILEN - Drentse melkveehouders krijgen hulp en een beloning wanneer ze hun bedrijf verduurzamen. Dat plan is vanmiddag gepresenteerd op het erf van melkveehouder René Robbemont uit Beilen.

Het is een initiatief van de provincie Drenthe, LTO Noord, Natuur en Milieufederatie en het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt. De komende drie jaar kunnen melkveehouders een bedrag van maximaal 7.500 euro krijgen."Daarmee is Drenthe de eerste provincie in Nederland die boeren beloond voor het milieuvriendelijker maken van hun bedrijf", zegt gedeputeerde Henk Jumelet. "Bij de verduurzaming moet je denken aan het verminderen van stikstof, fosfaat en ammoniak. Ook het verbeteren van het klimaat en de weidegang komen in aanmerking voor een beloning."René Robbemont is een van de vijftig boeren die meedoet aan het duurzaamheidsplan. Enkele weken geleden is zijn bedrijf 'gescand'. "Ik heb zelf al wel zonnepanelen. Maar het is lastig om te bedenken wat je allemaal nog kan verbeteren."De melkveehouderij is een sector in zwaar weer. Doordat de fosfaatopbrengst teruggeschroefd dient worden, moet de veestapel inkrimpen. Robbemont is dan ook terughoudend om weer een investering te moeten doen. "Verduurzamen kost geld. Linksom- of rechtsom moet er dan geld bijkomen. Ik hoop dan ook dat die verbetering uiteindelijk geld oplevert. En dat red je niet met subsidies alleen. Dan moet de melkprijs ook verhoogd worden."Gedeputeerde Jumelet snapt de angst, maar ziet graag dat de melkveehouders zo snel mogelijk tot de best presterende bedrijven van Nederland gaan horen. "Wij willen bewustwording creëren onder de boeren. Wij motiveren de boeren het bedrijf duurzamer en zo meer toekomstgericht te maken."Inmiddels doen vijftig boeren mee aan het plan. De provincie heeft de middelen om uiteindelijk nog tweehonderd melkveebedrijven te belonen voor duurzaamheidsmaatregelen.