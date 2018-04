Verdachte van aanranding meisje (15) zit al in gevangenis

EMMEN - De man die wordt verdacht van het aanranden van een 15-jarig meisje in de trein van Emmen naar Coevorden zit al vast. Hij werd eerder opgepakt vanwege een ander strafbaar feit.

Inhoudelijk kan de politie weinig vertellen in verband met het onderzoek. "De identiteit van de verdachte was niet bekend bij de politie Noord-Nederland. Daarom besloten wij in overleg met het Openbaar Ministerie beelden te verspreiden via het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Inmiddels is bekend dat de man vastzit voor een ander strafbaar feit, elders in het land. Inhoudelijk kan ik daar verder niets over zeggen, want het onderzoek loopt", aldus een woordvoerder van de politie.De politie bevestigt dat de man is herkend aan de hand van Opsporing Verzocht. Dat programma besteedde gisteravond aandacht aan de zaak. Zijn foto kwam zichtbaar in beeld en dat leidde tot zeven tips. "Vanwege de herkenning van de man en het onderzoek zijn beelden van de man inmiddels verwijderd van internet", laat de woordvoerder weten.