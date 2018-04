Herinneringscentrum Kamp Westerbork 35 jaar: 'Niet vergeten wat hier gebeurd is'

HOOGHALEN - Jarenlang verwees alleen een monument naar het verleden van Kamp Westerbork. Nu is er een drukbezocht herinneringscentrum waar het verhaal van slachtoffers en overlevenden uit de Tweede Wereldoorlog wordt verteld.

Morgen bestaat Herinneringscentrum Kamp Westerbork precies 35 jaar. Op 12 april 1983 werd er bij voormalig Kamp Westerbork, met daar enkel een monument, een herinneringscentrum geopend door koningin Beatrix. Het is te danken aan Manja Pach, die in de jaren zeventig actie voerde."Ik ben er momenteel wel heel tevreden over, wat er nu allemaal te zien is, maar toen niet. Een gedenkteken mocht er destijds nog wel komen als herinnering aan wat er gebeurd was. Maar het was niet de bedoeling dat er veel mensen naartoe zouden gaan. Er was geen bewegwijzering of zo. Je moest zelf weten waar je precies naartoe moest om dit te vinden. Anders vond je het niet", aldus Pach.Door haar vader, een gevluchte Duitse Jood die uit Kamp Westerbork wist te ontsnappen, raakte Pach betrokken bij de plek. Hij overleefde de nazi-verschrikkingen, maar andere familieleden van haar kwamen om. Op 4 mei 1971 ontstond haar actieplan, op het moment dat ze met een handjevol mensen bij het monument stond om de doden te herdenken. "Er waren maar heel weinig mensen. We moesten zelf op het horloge kijken om te zien of het al acht uur was, en of het al tijd was om twee minuten stil te zijn."Wat er vervolgens tijdens de dodenherdenking gebeurde, maakte Pach helemaal woedend. "Toen zag ik tot mijn stomme verbazing, dat ze gewoon doorgingen met het slopen van de barakken. Het kon toch niet dat alles zou worden afgebroken en dat men niet zou weten weet wat daar gebeurd is? Ik was heel boos en gegriefd dat ze het zomaar afbraken. En dan nota bene ook nog om acht uur 's avonds op 4 mei. Terwijl heel Nederland herdenkt, waren hier de slopers bezig. Ik kan er nog kwaad om worden. Ik ben daarna als een razende naar huis gefietst en besloot actie te gaan voeren."De sloop van de barakken heeft Pach niet tegen kunnen houden, maar het is haar wel gelukt om vlakbij het kampterrein een herinneringscentrum te realiseren. De huidige directeur, Dirk Mulder, schoot al snel als educatief medewerker te hulp. "Ik denk dat het allerbelangrijkste is, dat je dus niet meer hier kunt komen en je weet van niks en hier weggaat en zegt: 'Nou geen idee wat daar is geweest'. Nee, dat kan niet meer..."Na de opening van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork in 1983 zijn in de loop der jaren op het kampterrein ook allerlei sporen teruggebracht die een beeld geven van het voormalige doorgangskamp. Zo zijn er de 102.000 stenen op de vroegere appelplaats die alle slachtoffers symboliseren die vanuit Westerbork zijn afgevoerd, er zijn weer barakken te zien, en er staan twee goederenwagons die gebruikt werden voor transporten naar de vernietigingskampen."De kern is voor mij: het mag niet vergeten worden wat hier gebeurd is. De mensen mogen niet vergeten worden, de namen en de levens van mensen die hier doorheen gegaan zijn met hun geschiedenis, dat mag niet vergeten worden. Hoe dat allemaal verder moet gebeuren, dat moeten de mensen van de toekomst uitmaken", besluit Manja Pach.In verband met 35 jaar Herinneringscentrum Kamp Westerbork, zendt Radio Drenthe morgenavond tussen 20.00 en 21.00 uur de documentaire 'De treinen hebben kleur' uit. In deze radiodocumentaire, gemaakt door Margriet Benak, staat het verhaal van Pach centraal. Zonder haar strijd was het Herinneringscentrum er wellicht nooit gekomen.Radio Westerbork, een samenwerking tussen RTV Drenthe en Herinneringscentrum Kamp Westerbork, besteedde op zondag 1 april aandacht aan de geschiedenis van het Herinneringscentrum. Deze uitzending is hier terug te luisteren.