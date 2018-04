Deel dit artikel:











Bedrijfsleider manege Westerbork geeft na 42 jaar het stokje door Herman Rutterkamp geeft het stokje door (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma) Herman Rutterkamp met z'n collega's (foto: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

WESTERBORK - De bedrijfsleider van de Prinses Margriet Manege in Westerbork gaat met pensioen. Na 42 jaar keihard werken, is het nu mooi geweest.

Geschreven door Josien Feitsma

Volgens Herman Rutterkamp is dit het goede moment om te stoppen. “Gezien mijn lichamelijke conditie en gesteldheid is het beter dat ik dat stokje overdraag voordat ik nog langer doorwerk en echt ziek ga worden, denk ik. Dit is beter zo. En nu kan ik ook nog genieten van mijn pensioen en kan ik dingen doen waar ik de laatste 42 jaar niet echt aan toegekomen ben, zoals het bezoeken van familie, vrienden en kennissen. Die achterstand ga ik ras inhalen.”



Obstakels

De manege heeft in het verleden veel te verduren gehad. Er waren twee branden, een boel verbouwingen en ook met de financiën ging het niet altijd goed. “Het is hier nooit een vetpot geweest en toen in 2012 ook nog de Provinciale subsidie van ruim 40.000 euro kwam te vervallen, zaten we wel met de handen in het haar. Maar daar zijn we gelukkig heel goed uitgekomen.”



De organisatie besloot zich meer te gaan richten op de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook grotere groepen, uit andere delen van het land, konden terecht bij de manege. Daarnaast schoten ook buurtbewoners en betrokkenen te hulp. De inzet van Rutterkamp werd beloond.



Hoogtepunt

Het hoogtepunt in de carrière van Rutterkamp was toch wel zijn bijdrage aan de paralympische paardensport. “Voor mij waren in 1990 de paralympische wereldspelen in Assen, waar wij hier het paardrijden als demonstratiesport mochten verzorgen, erg belangrijk. Dat heeft toen een spin-off effect gehad en zowel in Nederland als internationaal werd het paardrijden een paralympische sport. Daar mocht ik aan de wieg van staan en daar heb ik ook aan meegeholpen. Ja, daar ben ik wel een beetje trots op.”



Betrokken

De 67-jarige Rutterkamp zegt nog niet meteen uit beeld te zijn en is van plan nog vaak op de koffie te komen. De manege en de zorginstelling blijven zijn hart stelen. “Of ze nu een achterstand hebben, een handicap of hoe je het maar noemen wil… Als het om de verzorging van dieren gaat, maakt dat niet veel uit. De paarden merken geen verschil en die vinden het leuk dat er mensen zijn die ze komen poetsen. Het heeft me altijd heel veel voldoening gegeven als ik zag dat mensen konden genieten van de paarden.”



Twee collega's nemen het stokje over van Rutterkamp. De één gaat zich richten op de hulpverlening en de ander op de zorg voor de dieren.