Provincie ziet plan facelift vuilnisbelt in Emmen wel zitten

EMMEN - Positieve geluiden uit het Drents provinciehuis en het gemeentehuis in Emmen over het plan om de voormalige vuilnisbelt in Emmen geschikt te maken als trainingslocatie voor onder meer wielrenners.

Volgens een woordvoerder van de provincie past het plan van twee Emmer ondernemers precies in de visie om van Drenthe de fietsprovincie van Nederland te maken.Het idee is dat er een fietspad over de 45 meter hoge oude vuilnisbelt komt. Op die manier kan dan getraind worden met een stijgingspercentage van 12 procent. De bestaande schelpenpaden en de trap moeten ook opgeknapt worden. Ook een borstelbaan behoort tot de plannen, zodat kinderen op autobanden de heuvel af kunnen glijden. Op de top moet een pleisterplaats komen met terras.Voorzitter Jan Kalter van de Wielersport Vereniging Emmen is enthousiast over de plannen. "Ik heb alle presentaties gezien en werd elke keer enthousiaster. Voor ons wielrenners is het weer een nieuwe uitdaging. Wij pleiten al jaren voor iets dergelijks. We gaan er dus ook zeker trainen."Ook de gemeente Emmen ziet het plan wel zitten. Of er meebetaald gaat worden aan het 1,2 miljoen euro kostende project wil de gemeente nog niet zeggen. In een reactie zegt de gemeente dat hier samen met de provincie naar gekeken wordt. Die wacht op het definitieve plan wat men naar eigen zeggen positief tegemoet zien.