Eikenprocessierups komt eraan, maar waar?

ASSEN - De eerste eikenprocessierupsen duiken weer op. De beestjes veroorzaken ieder jaar overlast in onze provincie. Mensen die de haren van de rupsen op hun huid krijgen, krijgen hevige jeuk, rode bultjes of last van hun luchtwegen.

Een bedrijf uit Zeist heeft de website jeukrups.nl ontwikkeld, waar mensen kunnen melden als er eikenprocessierupsen in de buurt zitten. Op die manier wordt in beeld gebracht op welke plekken veel rupsen zitten."De eikenprocessierups kan volgend seizoen dan heel gericht worden bestreden. De data over waar de rupsen zitten, kunnen we koppelen aan de plek. Dan kun je dus bijvoorbeeld zien of de rupsen op een bepaald speelveldje zitten", vertelt Tom de Nooij van jeukrups.nl.De site staat nog in de kinderschoenen. "Er zijn nu een paar oranje vlekken te zien op de kaart, dat zijn onze testmeldingen. Maar als het seizoen straks helemaal losbarst, dan staat de kaart vol met rode puntjes." Volgende week wordt er ook nog een app gelanceerd, zodat mensen ook via hun mobieltje gemakkelijk meldingen kunnen doorgeven.De makers van de site en app hebben contact met gemeenten. Die zijn weer verantwoordelijk voor de bestrijding van de eikenprocessierups.Deze week kwamen de eerste eikenprocessierupsen uit het ei, in het Noord-Brabantse Mill, meldt naturetoday.com . Dat is wel iets later dan verwacht.