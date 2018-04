Deel dit artikel:











Interwonen Hoogeveen: Doel is mensen weer zelfstandig te laten wonen De locatie Interwonen wordt vandaag geopend (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - In Hoogeveen wordt vanmiddag Interwonen van het Leger des Heils officieel geopend. In het gebouw aan Het Haagje worden mensen opgevangen die nog niet zelfstandig kunnen wonen.

"Het is meer dan dak- en thuislozenopvang", zegt directeur Elzo Edens van het Leger des Heils. "Mensen worden niet alleen opgevangen, maar hebben hier ook een woonplek voor een bepaalde tijd."



"Het gaat om mensen die om wat voor reden dan ook tussen wal en schip terecht zijn gekomen, die het nodige hebben meegemaakt in het leven", aldus Edens. "Mensen die een stuk opvang en begeleiding nodig hebben om weer mee te kunnen doen."



Bewoners hebben een eigen kamer, met een badkamer en keuken. Centrale plaats is de ontmoetingsruimte, waar met elkaar koffie kan worden gedronken en waar bijvoorbeeld geknutseld kan worden.



Ondersteuning

"We proberen mensen te ondersteunen", zegt medewerker Annemarije van Andel. "Uitgangspunt is om te kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen."



De bewoners verblijven anderhalf tot twee jaar in Interwonen. "Het is de bedoeling om mensen op den duur weer zelfstandig te laten wonen", aldus Van Andel. "We gaan met de mensen aan de slag en bekijken per individu wat er nodig is. Dat kan betekenen dat sommigen begeleiding blijven houden als ze weer eenmaal zelfstandig wonen."



Meedoen in samenleving

"Mee blijven doen aan de samenleving is belangrijk. Bewoners gaan daarom overdag bijvoorbeeld naar de dagbesteding in Emmen, of kringloopwinkel Het Goed in Hoogeveen."



Bij de start van Interwonen had een aantal buurtbewoners de nodige twijfels. "Sommige ouderen waren wat angstig, zo van wat gaat er gebeuren", vertelt Van Andel, "maar die hebben we uitgenodigd voor een koffieochtend en zo hebben we de angst kunnen wegnemen."