Vlucht Eelde-Londen valt uit vanwege mist

EELDE - Tussen Londen Southend en Groningen Airport Eelde vliegen vanochtend geen vliegtuigen. Oorzaak is mist rondom het vliegveld in Engeland. Daardoor kan er geen vliegtuig naar Eelde vliegen.

Het toestel van FlyBe zou om 10:20 uur landen en een half uur later met nieuwe passagiers rechtsomkeert maken. Ook die vlucht is geannuleerd.Bowy Odink van Groningen Airport Eelde verwacht dat de middag- en avondvluchten 'gewoon' volgens de dienstregeling gaan."Het is zelfs zo dat er rondom Londen vaker vluchten worden geannuleerd vanwege mist, maar Southend heeft eigenlijk nog best een gunstige ligging en heeft daar vaak geen last van. Bij London City Airport is het veel erger. Maar ook wij ontkomen er soms niet aan", meldt Odink tegen RTV Noord