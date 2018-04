Deel dit artikel:











'Duits op de basisschool heeft grote meerwaarde in de grensregio’ Scholen in de grensstreek moeten meer Duits geven (foto: Pixabay.com)

EMMEN - Basisscholen in de grensstreek zouden veel meer aandacht moeten besteden aan Duits. Engels leren ze al, maar het leren van de taal van de naaste buren geeft ook veel extra kansen, aldus Riet Steffan van Nuffic, een instelling die zich bezighoudt met internationalisering van het onderwijs.

Geschreven door Steven Stegen

Nuffic organiseerde een symposium in Emmen over ‘buurtaal’. De instelling ijvert voor Franse en Duitse lessen op de basisschool. “Engels is al verplicht, maar met Duits en Frans komen de kinderen niet in aanraking”, aldus Steffan.



Duitse tv

Steffan komt zelf uit het zuidelijkste puntje van Limburg. “Wij keken vroeger als kinderen veel naar de Duitse tv. Je pikte al heel snel de taal van de buren op. Dat is nu anders, ze komen vooral heel veel in aanraking met Engels. Daar is niks mis mee, maar als je in de grensstreek woont heb je ook heel veel aan Duits. Duits op de basisschool heeft grote meerwaarde als je in de grensregio woont.”



Trainingen

Op dit moment zijn 128 basisscholen in Nederland bezig met het geven van lessen in de buurtaal. “Het is best lastig, want leraren zijn er vaak niet voor opgeleid en het is zeker niet makkelijk om maar even een leraar Duits in te vliegen”, zegt Floor Haanstra van Nuffic. “Daarom zijn we nu bezig om korte trainingen op te zetten op Pabo’s, we hebben al lesmateriaal gemaakt en we kijken ook of we ouders kunnen inschakelen die de taal wel goed spreken."