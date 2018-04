'Belangstelling voor Herinneringscentrum was veel groter dan gedacht'

HOOGHALEN - Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen bestaat vandaag precies 35 jaar.

Directeur Dirk Mulder is er bijna vanaf het begin bij. Hij ging op 1 januari 1986 aan de slag in het Herinneringscentrum. RTV Drenthe blikt met hem terug."Als je het vergelijkt met nu, is het een wereld van verschil. Toen was het een bescheiden, barakvormig gebouw. Heel bescheiden en niet zo groot. Binnenin was een tentoonstelling in een heel donkere ruimte. Wat het was een zwaar onderwerp en triest. Het verdiende eigenlijk om in donker gehuld te zijn."In de jaren zeventig waren er plannen om alle overblijfselen van het kamp op te doeken. Dankzij een initiatief van Manja Pach kwam er toch een Herinneringscentrum."Het was heel opmerkelijk. Toen ze het Herinneringscentrum bouwden, werd er gerekend op 10.000 of misschien 15.000 bezoekers per jaar. Maar in het openingsjaar kwamen er 50.000 mensen. De belangstelling was veel groter dan gedacht. Die belangstelling bleef ook in de jaren erna. Al vrij snel werd er een uitbreiding gerealiseerd en er was ook enorme belangstelling van scholen.Dirk Mulder heeft wel een verklaring voor de grote belangstelling. "Na de oorlog zetten mensen er een streep onder en is het klaar. Maar later blijkt toch dat de oorlog zulke diepe wonden heeft geslagen en traumatische ervaringen heeft nagelaten, dat het toch nodig is om er als samenleving aandacht aan te schenken.""We willen graag ons gebouw uitbreiden. We zijn niet berekend op zoveel mensen. En we hebben nu ook andere gedachten over hoe we scholieren hier beter kunnen begeleiden. Zo is er nog een aantal zaken. Maar het realiseren van een groter gebouw is ons eerste doel.