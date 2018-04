Stelling: Kamerleden moeten een jasje dragen

ASSEN - In een T-shirtje en met zichtbare tatoeages op zijn bovenarm verscheen SP-Kamerlid Peter Kwint gisteren in de Tweede Kamer.

"Waar is uw jasje?", vroeg voorzitter Khadija Arib aan de SP'er. "Voorzitter, ik heb een heel langzame wasmachine en een slechte stomerij", grapte Kwint terug.Kamervoorzitter Arib ziet liever dat mannelijke Kamerleden een jasje dragen, maar er geldt geen dresscode in het parlement, schrijft de NOS . Arib heeft al vaker gezegd dat politici er volgens haar representatief uit moeten zien.Is een T-shirtje met een v-hals geen probleem, of moeten de politici een jasje dragen?