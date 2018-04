Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 12 april

De eerste eikenprocessierupsen duiken weer op. Op een speciale website kunnen mensen melden dat er rupsen in de buurt zitten. Verder in het nieuws in een minuut: Herman Rutterkamp stopt na 42 jaar met zijn werk bij de manege in Westerbork. En het kunstwerk De Ontmoeting in Ruinerwold is opgeknapt en wordt vanmiddag onthuld.