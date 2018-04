Deel dit artikel:











Krapte op huizenmarkt in Noord-Drenthe Er is vooral krapte op de woningmarkt in Noord-Drenthe (foto Koen Suyk/ANP)

ASSEN - Afgelopen kwartaal zijn in Drenthe 0,75 procent minder huizen verkocht ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit kwartaalcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

In totaal werden er door NVM-makelaars in Drenthe 1.331 woningen verkocht in het eerste kwartaal van 2018.



De afname van het aantal verkopen heeft te maken met een afnemend aanbod van huizen die te koop staan.



Vooral in Noord-Drenthe is er sprake van een krappe woningmarkt. In de rest van de provincie is volgens de NVM de markt in evenwicht.



De gemiddelde tijd dat een huis te koop staat is gedaald van 155 dagen naar 112 dagen. De gemiddelde verkoopprijs van een huis is gestegen van 209.735 euro naar 219.069 euro.