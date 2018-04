Live: De treinen hebben kleur

ASSEN - Op Radio Drenthe kunt u nu luisteren naar de documentaire 'De treinen hebben kleur'.

Aanleiding voor het uitzenden van de documentaire is het 35-jarige bestaan van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.De documentaire is in 2003 gemaakt en gaat over de grondlegster van het Herinneringscentrum, Manja Pach. Pachs vader heeft zelf in Kamp Westerbork gezeten. Ze kon zich niet voorstellen dat alles wat aan het vroegere kampterrein herinnerde, zou worden weggehaald.