Dertig gasloze woningen op plek oude brandweer in Emmen

EMMEN - Er komen dertig woningen op het terrein van de oude brandweerlocatie aan de Van Schaikweg in Emmen.

Geveke Bouw & Ontwikkeling uit Eelde heeft het plan ontwikkeld. Dit plan kwam als beste uit de bus na een prijsvraag vanuit de gemeente Emmen."De gekozen materialen, de architectuur en de speelse opzet van de inrichting van het gebied maken het plan echt een aanwinst voor het centrum van Emmen", aldus wethouder Jisse Otter.De dertig woningen zijn koopwoningen vanaf 100 vierkante meter voor ongeveer 230.000 euro oplopend tot boven de 300.000 euro. De prijs ligt nog niet helemaal vast, mede doordat het plan nog definitief gemaakt moet worden.De woningen komen in blokken van maximaal zes huizen. De kopers kunnen zelf nog plekken bepalen voor ramen en er zijn mogelijkheden voor een vierde etage. "Ik vind de totale compositie erg belangrijk", zegt architect Jakob van Ringen, die een presentatie op het gemeentehuis gaf.De woningen worden gasloos en energieneutraal. Er komen zonnepanelen op de daken. "Ik zie een beetje een Italiaans tafereeltje voor me", zegt Otter. "Door het gekozen materiaal en de opzet."Het bestemmingsplan moet nog gewijzigd worden voor dit project. Geveke gaat ervan uit dat het op z'n vroegst in het najaar kan beginnen met bouwen. Er komen daarna informatieavonden voor de buurt en daarna begint de start van de verkoop.Ook de ondergrondse Bescherming Bevolking bunker wordt bij de plannen betrokken. De bunker stamt uit de periode van de Koude Oorlog en is goed bewaard gebleven. Er komt een nieuwe entree met overkapping bij de bunker, met een zonnedak. In hoeverre de bunker toegankelijk wordt, is nog niet bekend. De oude ambulancepost op het terrein wordt gesloopt."We moeten blijven vernieuwen", legt Otter uit. "Er kan meer diversiteit aan woningaanbod bij. En her en der schrappen we plannen."Eerder besloot de gemeente Emmen 1500 'slapende' woningbouwplannen te schrappen.