Drie verdachten van drugslab Zuidlaren zijn weer vrij

ZUIDLAREN - De drie vrouwelijke verdachten, die zijn opgepakt bij de ontdekking van het drugslab in Zuidlaren, zijn weer op vrije voeten.

De rechter-commissaris bepaalde maandag dat het voorarrest van de vrouwen uit Groningen en Loppersum niet wordt verlengd, meldt het Openbaar Ministerie.De drie mannelijke verdachten, één uit Emmen en twee zonder vast adres, zitten nog wel vast. Komende woensdag bepaalt de rechter-commissaris of hun voorarrest wordt verlengd.Dat de drie mannen nog vastzitten, betekent volgens het OM niet dat zij ook als hoofdverdachten worden gezien. Het onderzoek naar het drugslab is ondertussen nog in volle gang. Ook de vrouwen blijven verdachte in de zaak, benadrukt het OM.De politie ontdekte het drugslab afgelopen vrijdag . In een loods aan het Bolwerk vond de politie een grote hoeveelheid chemicaliën. Het zestal was op het moment van de politie-inval bij de loods.