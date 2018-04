Enquête: Heb je wateroverlast na een flinke regenbui?

ASSEN - Ondergelopen kelders, grote plassen water in de tuin en straten die blank staan. Wateroverlast kan zich op verschillende manier voordoen.

De enquête over wateroverlast en de riolering kun je hier invullen.

Samen met de NOS en de andere regionale omroepen willen we uitzoeken hoe het gesteld is met de riolering. En daarbij wordt de vraag gesteld of er wateroverlast wordt ervaren tijdens of na een flinke regenbui.Voor dit onderzoek hebben we jouw hulp nodig. Daarom hebben we een vragenlijst opgesteld. Hoe is het gesteld met de riolering in jouw buurt?De vragenlijst blijft ruim een week online staan. De resultaten maken we later in mei bekend.