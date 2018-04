'Voor het zomerreces duidelijkheid over toekomst gevangenis Norgerhaven'

VEENHUIZEN - Het duurt nog tot aan de zomer voor minister Sander Dekker van Rechtsbescherming meer duidelijkheid kan geven over de toekomst van gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen.

Hij schrijft dat vandaag in een brief aan de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid.Gevangenis Norgerhaven wordt op dit moment gebruikt door Noorwegen, waar een cellentekort was. Het Scandinavische land bouwt aan een nieuwe gevangenis waardoor de Noorse gedetineerden niet meer naar Nederland gestuurd hoeven worden. Eind februari werd bekend dat de Noorse gevangenen na drie jaar uit Veenhuizen vertrekken. Om Norgerhaven open te houden, moet een andere invulling gevonden worden voor de gevangenis. Penitentiaire Inrichting Veenhuizen is belangrijk voor de werkgelegenheid in het Noorden, er werken 450 mensen.De kamercommissie voor Justitie en Veiligheid wil van de minister weten of hij zich houdt aan de belofte van Fred Teeven, de toenmalige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, om Norgerhaven weer te vullen met Nederlandse gedetineerden.De minister laat weten dat hij daar nog niets over kan zeggen. "Er is een zorgvuldige afweging nodig, waarin ook de belangen van het personeel worden meegenomen, alvorens ik een beslissing kan nemen over de bestemming van de totale detentiecapaciteit." Dekker belooft de Kamer voor het zomerreces een plan te sturen voor het totale gevangeniswezen.SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen vindt de brief van Dekker teleurstellend. "De voorganger van deze minister was glashelder. De gevangenis zou openblijven na het vertrek van de Noren", reageert hij. "Ten onrechte houdt minister Dekker het gevangenispersoneel en de hele regio daarmee nog maanden in onzekerheid. Ik vind dat een slechte zaak." De SP laat weten de minister aan de belofte van zijn voorganger te gaan houden.Op 23 april komt minister Sander Dekker naar Veenhuizen om een nieuwe afdeling in gevangenis Esserheem te openen. Hij zal dan ook met personeel en gedetineerden spreken, maar duidelijkheid over de toekomst lijkt er dan nog niet te komen.