Documentaire Treinen hebben kleur vanavond op Radio Drenthe

ASSEN - Op Radio Drenthe kunt u vanavond vanaf 20.00 uur luisteren naar de documentaire Treinen hebben kleur.

Aanleiding voor het uitzenden van de documentaire is het 35-jarig bestaan van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.De documentaire is in 2003 gemaakt, en gaat over de grondlegster van het Herinneringscentrum, Manja Pach. Haar vader werd naar Kamp Westerbork vervoerd, maar wist te ontsnappen.Pach zette zich in voor behoud van het voormalige doorvoerkamp. Zonder haar was het Herinneringscentrum er misschien nooit gekomen.