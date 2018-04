Deel dit artikel:











Opluchting op Raadhuisplein in Emmen: 'Blij dat ze die rotrand nu aanpakken' Vandaag en morgen wordt er nog gewerkt aan de randen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Vandaag en morgen wordt er nog gewerkt aan de randen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Vandaag en morgen wordt er nog gewerkt aan de randen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

EMMEN - Opluchting bij omstanders op het Raadhuisplein in Emmen. Daar wordt deze week een einde gemaakt aan de scherpe rand, waar veel mensen over struikelden of met de fiets ten val kwamen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Tussen de entree van het Atlas Theater en Wildlands en het winkelcentrum, zitten de randen. 's Zomers wordt dit onder water gezet, maar de andere maanden zit er geen water in.



'Onderschat hoeveel mensen over dit plein fietsen'

"Er kwamen regelmatig klachten binnen. We weten niet precies hoeveel mensen zijn gevallen", zegt wethouder Jisse Otter, die niet wil spreken van een ontwerpfout op het plein. "We hebben denk ik onderschat hoeveel mensen over dit plein fietsen."



Schuine tegels

De scherpe, hoge rand wordt weggehaald en vervangen door schuine tegels. "Ik vind dat een strak plan", zegt een omstander die bij het afzetlint staat te kijken. "Er vielen veel mensen. Ik zelf gelukkig niet."



"Ja, er vielen heel erg veel mensen", zegt een jongetje, die op de BMX bij het baantje staat. "Dat zagen wij dan vanaf hier."



"Ik ben er zo blij mee dat ze die rotrand aanpassen", zegt een vrouw op een bankje. "Ik was met een vriendin van me bij het theater geweest. En toen liepen we terug en toen struikelde ze er over. Enkel kapot. Dat is echt geen pretje."



'Dom plan'

"Als er 's zomers water op staat is het heel mooi, maar het moet ook veilig zijn", vervolgt ze. "Kijk, architecten maken het op tekeningen heel mooi, maar het was een dom plan om het zo te doen. Maar gelukkig wordt het nu aangepast."



'Blijven opletten'

Vandaag en morgen wordt er nog gewerkt aan de randen. "Maar er blijft op een gedeelte nog wel een rand, dus het blijft uitkijken waar je loopt of fietst", zegt Otter. "Maar op het gedeelte van de ongelukken, merk je straks amper dat je die schuine tegel over fietst."