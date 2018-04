Deel dit artikel:











Dallinga maakt basisdebuut, Jansen en Bannink terug bij FC Emmen Thijs Dallinga in actie tegen Telstar start voor het eerst in de basis (foto Gerrit Rijkens)

VOETBAL - FC Emmen hoopt morgen in Amsterdam een forse, of misschien wel de beslissende, stap te zetten richting de halve finale van de play-offs. Winst tegen Jong Ajax zal bovendien zorgen voor een goed gevoel na de twee thuisnederlagen van afgelopen weekend.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Thijs Dallinga start voor het eerst in de basis. De 17-jarige spits, die maandag tegen Telstar zijn eerste treffer in het betaalde voetbal scoorde, begint naast clubtopscorer Cas Peters.



Jansen en Bannink

Anco Jansen (terug van een schorsing) en Alexander Bannink (weer fit) starten eveneens in de basis. Zij nemen de plekken in van respectievelijk Youri Loen (geschorst) en Henk Bos (bank).



Play-offs

Als FC Emmen morgen een punt of meer pakt dan is deelname aan de play-offs (in de 1e ronde) een feit. Wint Emmen en verspelen MVV (bij Jong AZ) en Cambuur (bij Dordrecht) punten dan is de Drentse club verzekerd van een plek in de halve finale van de play-offs



Het complete programma van morgen

FC Dordrecht - SC Cambuur

Go Ahead Eagles - FC Eindhoven

FC Volendam - RKC Waalwijk

Fortuna Sittard - FC Den Bosch

Helmond Sport - NEC

Telstar - Jong FC Utrecht

FC Oss - De Graafschap

Jong Ajax - FC Emmen

Jong AZ - MVV Maastricht

Almere City FC - Jong PSV



LIVE op Radio Drenthe

Jong Ajax - FC Emmen is morgen LIVE te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint om 20.00 uur.