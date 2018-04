Coevorden krijgt ondanks uitspraak rechter geen geld van ondernemer Jos Wijland

COEVORDEN - Gelijk krijgen van de rechter betekent niet automatisch dat je een toegewezen geldbedrag ook echt kunt innen. Dat heeft de gemeente Coevorden ervaren. Een bedrag van ruim negen ton is daarom afgeboekt. Twee bedrijven van ondernemer Jos Wijland kunnen het bedrag niet ophoesten.

Coevorden deed in het verleden zaken met Metis Beheer BV en Kasteel Coevorden BV van Jos Wijland. Maar in 2012 ontstond er een conflict en uiteindelijk leidde dat tot de gang naar de rechter.Wijland exploiteerde het kasteel van Coevorden, via een erfpachtconstructie. Hij vond dat de gemeente te weinig deed om de stad aantrekkelijker te maken, zodat er meer toeristen zouden komen. De gemeente beschuldigde Wijland er van afspraken niet na te komen en ook betaalde hij niet voor parkeerplaatsen die zijn aangelegd.De rechter oordeelde uiteindelijk dat de gemeente niets te verwijten viel en dat de bedrijven van Wijland 955.000 euro aan Coevorden moesten betalen.Twee jaar na de uitspraak van de rechtbank komt Coevorden tot de conclusie dat het innen van dat bedrag er niet in zit. “Er is van alles geprobeerd, we hebben een deurwaarder ingeschakeld, er is een beslag gelegd, maar er zijn meer partijen die geld moeten hebben. Het geld is er gewoon niet bij de bedrijven, dat zagen we wel aankomen”, aldus woordvoerder Liesbeth Mennink van de gemeente.De gemeente heeft nog overwogen om Wijland persoonlijk aansprakelijk te stellen, maar de advocaat van de gemeente verwacht daar weinig van. Het college van B en W schrijft daarom aan de gemeenteraad dat het bedrag niet te verhalen valt. Coevorden heeft daar al geld voor gereserveerd.