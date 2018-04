Deel dit artikel:











'In Drenthe is de kwaliteit van het onderwijs op orde' Drents onderwijs is op orde (foto: ANP/Remko de Waal)

ASSEN - Uit het jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat zo'n 35.000 leerlingen in Nederland niet goed kunnen lezen, wanneer ze de basisschool verlaten. En van 13.000 kinderen is het rekenniveau veel te laag.

Volgens directeur Paul Moltmaker van onderwijsorganisatie Plateau in Assen met dertien scholen valt het in Drenthe wel mee. "De Onderwijsinspectie schetst een algemeen landelijk beeld, voor onze scholen gaat dat niet op. Wij worden dit jaar door de inspectie bezocht en zorgen ervoor dat onze kwaliteit op orde is. "



"We focussen ons op onze kerntaak: het aanleren van basisvaardigheden zoals rekenen, taal en lezen."



Inhaalslag

Volgens Moltmaker is er in Drenthe een enorme inhaalslag gemaakt. "We hadden een aantal zwakke scholen, maar de kwaliteit van het onderwijs is enorm verbeterd en we hebben dat teruggedrongen."



Het waarborgen van de onderwijskwaliteit kost wel steeds meer moeite volgens Moltmaker. "Het aantal leraren wordt ook in Drenthe minder, we hebben minder invallers en met de griepgolf hebben we zelfs een aantal klassen naar huis moeten sturen."



"Dat is wel een zorgelijke ontwikkeling die op ons af komt, er wordt niet voor niks actie gevoerd om het vak van leraar weer aantrekkelijker te maken."