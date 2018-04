Deel dit artikel:











NAM denkt dat winst gaat kelderen Het hoofdkantoor van de NAM in Assen (foto: Siese Veenstra/ANP)

ASSEN - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Assen verwacht dat de winst dit jaar een flink stuk daalt. Aanleiding is het kabinetsbesluit om de gasproductie in Groningen versneld naar nul terug te brengen.

Vorig jaar boekte de NAM een winst van 497 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg de winst 526 miljoen euro. De NAM zei dat de resultaten uit het Groningen-gasveld vorig jaar onder druk kwamen te staan door productiebeperkingen en hogere kosten voor de maatregelen van het aardbevingenprogramma, zoals compensatie voor schade.



Ook het personeelsbestand daalde in 2017, naar 1.482 medewerkers. Een jaar eerder waren dat er 1.598.



Schade-uitkeringen

De NAM had eind 2017 een voorziening van 874 miljoen euro voor schade-uitkeringen. De winst bleef redelijk op peil door de kleine olie- en gasvelden op land en zee en dankzij eenmalige baten, zoals de verkoop van een pijpleiding en een fiscale meevaller.



De NAM droeg vorig jaar iets meer dan 2,8 miljard euro af aan Nederlandse overheden, tegen 3 miljard euro in 2016. Het bedrijf stelde verder dat de financiële positie robuust is in het licht van de onzekerheden en verplichtingen rond Groningen. De NAM is eigendom van Shell en ExxonMobil.