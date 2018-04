Taak- en voorwaardelijke gevangenisstraf voor 75-jarige hennepkweker

Deel dit artikel:











Een man van 75 moet een taakstraf van 120 uur uitvoeren vanwege het in bezit hebben van hennep en harddrugs

ASSEN/VALTHERMOND - Een 75-jarige man uit Valthermond moet een taakstraf van 120 uur uitvoeren. Daarnaast werd de man door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 389 dagen, waarvan 360 voorwaardelijk.

Na een tip over een hennepkwekerij aan het Zuiderdiep in Valthermond vond de politie afgelopen december naast een hennepkwekerij met 55 planten, ook 33 kilo speed en bijna 100 xtc-pillen. De harddrugs werden gevonden in de kruipruimte van het huis van de 75-jarige man. Ook werd in de woning een pistool en gasrevolver aangetroffen.



Cadeautjes voor de kleinkinderen

De man vertelde de rechter twee weken geleden dat hij de harddrugs bewaarde voor een kennis. De drugs – met een straatwaarde van 170.000 euro – lagen al twee jaar in de kruipruimte van zijn huis. Ook het pistool bewaarde de Valthermonder voor hem. De hennep kweekte hij om extra geld te verdienen, waarmee hij cadeautjes kocht voor de kleinkinderen.



Blanco strafblad

Vanwege zijn leeftijd en blanco strafblad eiste de officier een onvoorwaardelijke celstraf die gelijk was aan het voorarrest: één maand. Daarnaast eiste ze 240 uur werkstraf en een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. De Valthermonder verdiende zo’n 7.000 euro met vier oogsten. Dat geld moet hij terugbetalen aan de staat.