Deel dit artikel:











Emmenaar wil rectificatie van uitspraak gemeente in de krant Jan de Vries uit Noordbarge eist een rectificatie van een uitspraak van de gemeente Emmen (foto: Pixabay)

ASSEN/EMMEN - ‘Eén Emmenaar, zestig zaken’, dat stond in een artikel van Dagblad van het Noorden, waarin een woordvoerder van de gemeente Emmen spreekt over vijftig tot zestig zaken. Deze zouden allemaal aangespannen zijn door één en dezelfde persoon: Jan de Vries uit Noordbarge. Volgens De Vries is daar echter niets van waar. Hij eist dan ook een rectificatie en spande een kort geding tegen de gemeente aan.

Dat kort geding diende vandaag in de rechtbank in Assen. De inwoner van de Emmer wijk Noordbarge strijdt al jaren tegen het carbidschieten in de wijk en de geluidsoverlast die het veroorzaakt. Een woordvoerder van de gemeente Emmen bevestigde in het artikel van 14 maart in Dagblad van het Noorden dat het ging om in totaal zo’n 50 tot 60 zaken, voornamelijk gericht tegen het carbidschieten, maar ook tegen het zogenoemde ‘stoetbakken’ en een hardloopevenement. Van aanvragen, Wob-verzoeken en bezwaren tot de gang naar de rechtbank.



Integriteitszaak

De klachten begonnen na een ‘integriteitszaak’ tussen de gemeente en de voormalig medewerker in 2011. Volgens Thomas van Vugt, de advocaat van De Vries, gaat het niet om tientallen zaken, maar om slechts een handvol en zijn de uitlatingen in het artikel daarom misleidend en onrechtmatig. De Emmenaar eist dan ook een rectificatie van de gemeente en haar woordvoerder.



Niet te stoppen

De advocaat van de gemeente Emmen, Martin Gans, gaf tijdens de behandeling aan dat het in het kort geding draait om wat er verstaan wordt onder het begrip ‘zaak’. De gemeente noemt ieder (nieuw) verzoek een zaak, omdat deze allemaal afzonderlijk behandeld moeten worden. “Meneer De Vries is niet te stoppen”, zei hij daarover.



‘Goed gesprek’

Tijdens het kort geding probeerde de rechter de twee partijen nog te bewegen in de richting van een ‘goed gesprek’. Hoewel De Vries aangaf daar wel oren naar te hebben, gaf hij ook aan graag een vonnis van de rechtbank te zien, omdat hij een rectificatie vanwege geleden reputatieschade belangrijk vindt.



De rechtbank doet binnen 14 dagen uitspraak.